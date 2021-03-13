صحف السعودية.. رياح نشطة وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة.. دخول إلغاء الكفيل حيز التنفيذ الأحد.. توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الألماني

«المركز الوطني للأرصاد» يصدر تنبيهًا بحالة الطقس في المدينة المنورة

«قطار الحرمين»: إتاحة حجز التذاكر بدءًا من الاثنين المقبل

السعودية: إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ غدًا



وزير الطاقة: لدينا ما يؤهلنا لقيادة العالم في إنتاج واستغلال الهيدروجين









تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









في صحيفة "عكاظ"، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم (السبت)، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.









وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، تستمر حتى الساعة الـ3 ظهرًا.









وفى صحيفة "عاجل"، أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، إتاحة حجز التذاكر يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لإعادة التشغيل نهاية مارس الحالي.









وقالت إدارة قطار الحرمين، في بيان لها، إنه سيتاح لجميع العملاء الراغبين بالسفر عبر قطار الحرمين السريع، الحجز وإصدار التذاكر عبر الموقع الإلكتروني اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل؛ تمهيدًا لإعادة التشغيل يوم الأربعاء 31 مارس الجاري.









ولفتت إدارة "قطار الحرمين" إلى أن الحجوزات تشمل السفر من وإلى محطات (مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالله بجدة، ومحطة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية).









أما صحيفة "الوئام"، فقالت: "يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، غدا الأحد الموافق 14/3/2021، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية".









وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.









كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته.









وجميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.









وفى صحيفة "الجزيرة"، وقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أمس، الجمعة، مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والألماني حول إنتاج واستغلال الهيدروجين، وقد وقّعها عن الجانب الألماني الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير.









وتأتي مذكرة التفاهم هذه في سياق التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين ضمن الحوار السعودي الألماني القائم حول الطاقة، وذلك لتعزيز الاستدامة التنموية والرخاء، وفرص العمل في البلدين وحماية البيئة، والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغيُّر المناخي، خاصةً ما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.









وأوضح سمو وزير الطاقة أن أهداف هذه المذكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030» الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد المزيد من الوظائف النوعية لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية.









وقال وزير الطاقة إن الإمكانات الكامنة في الهيدروجين لم تكن مجهولة أبدا، لكنها الآن باتت جزءًا من التفكير الإستراتيجي الأساسي للطاقة، لكون الهيدروجين من أهم أنواع الوقود المستقبلية، من حيث إسهامه في دعم جهود التعاون بين الدول لمعالجة قضايا التغير المناخي، وفي هذا الإطار أشار إلى أنه انطلاقا من التزام المملكة بقيادة مواجهة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع مواصلة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد بادرت إلى تبني إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أيدته دول مجموعة العشرين -بما فيها ألمانيا- في اجتماعها الأخير الذي عُقد برئاسة المملكة.



