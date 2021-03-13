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المفتي:تعاون قوى بين المؤسسات الدينية على المستوى المحلى

السبت 13/مارس/2021 - 03:53 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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ياسمين القصاص
قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إنه يوجد تعاون بين المؤسسات الدينية على المستوي المحلي لـ  الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية و وزارة الأوقاف.

وأكد مفتي الجمهورية في كلمته بمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ، بوزارة الاوقاف ، ان هذا التعاون لم ينقطع بإذن الله تعالى، والتواصل المستمر وتبادل الأفكار وتوحيد الجهود للتصدي لقضايا العنف ونشر ثقافة المحبة لم ينقطع بين تلك المؤسسات، وذلك من أجل مصلحة الوطن ومن أجل ثقافة السلام في العالم كله.

وأضاف أن هذه القضية الهامة التى اجتمعنا من أجل يحثها ودراستها ألا وهى الحوار بين الأديان والثقافات أمر في غاية الأهمية، فالعالم الان في أمس الحاجه إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش ونبذ كل ما يدعو إلى الصدام والعنف، من أجل دفع حركة البشرية إلى طريق الخير".

وأكمل: "ورأينا في واقعنا المعاصر كيف استطاعت دول العالم، عن طريق التعاون والتبادل المعرفي والعلمي، وأن تقل بشكل كبير، من الاثار الناجمة عن اجتياح فيروس كورونا، ومع هذه النتيجه التى عادت بالنفع على البشرية، قد تكون نتيجة حتمية بإذن الله عز وجل، لكل جهد مبذول في سبيل التعاون ونشر البر والتقوي".

وأردف: "لقد كان لنا في دار الافتاء المصرية وفى الامانة العامة لدور هيئات الافتاء في العالم اهتمام كبير بهذا الملف ، وبذلنا فيه العديد من الجهود من الاصدارات والبحوث العلمية وعقدنا العديد من المؤتمرات العالمية، من أجل ترسيخ مبادئ الحوار المشترك بين جميع الأديان والثقافات والحضارات".
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