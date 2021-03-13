المفتي:تعاون قوى بين المؤسسات الدينية على المستوى المحلى

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، إنه يوجد تعاون بين المؤسسات الدينية على المستوي المحلي لـ الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية و وزارة الأوقاف.





وأكد مفتي الجمهورية في كلمته بمؤتمر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ، بوزارة الاوقاف ، ان هذا التعاون لم ينقطع بإذن الله تعالى، والتواصل المستمر وتبادل الأفكار وتوحيد الجهود للتصدي لقضايا العنف ونشر ثقافة المحبة لم ينقطع بين تلك المؤسسات، وذلك من أجل مصلحة الوطن ومن أجل ثقافة السلام في العالم كله.







وأضاف أن هذه القضية الهامة التى اجتمعنا من أجل يحثها ودراستها ألا وهى الحوار بين الأديان والثقافات أمر في غاية الأهمية، فالعالم الان في أمس الحاجه إلى نشر ثقافة الحوار والتعايش ونبذ كل ما يدعو إلى الصدام والعنف، من أجل دفع حركة البشرية إلى طريق الخير".





