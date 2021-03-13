مفتى الجمهورية: المعرفة تحتاج عقولا متعاونة ومتواصلة ليعم النفع على البشرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه في كل وطن يجب أن تتساوي حقوق وواجبات الجميع، وتحترم الخصوصية الدينية والانتماء العرقي، كما جاء عن سيدنا سهل بن سعد عندما قال النبى الكريم "الناس سواسية كأسنان المشط الواحد. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى".







وأضاف "مفتى الجمهورية"، في كلمته أمام المؤتمر الدولى للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، أنه "إذا نظرنا إلى تاريخ البشرية وإلى حركة التطور والعمران الإنساني، ونظرنا كذلك إلى التطور العلمي والتناغم الحضاري، نجد أن كل تلك الأمور نتاج جيد للتعارف الفكري والتبادل المعرفي بين أبناء الشعوب والثقافات المختلفة، وهو ما دعا إليه القرآن الكريم، فالمعرفة تحتاج إلى عقول متواصلة ومتعاونة في الوقت نفسه، حتى تثمر تلك الثمرة وتعود بالنفع العام على البشرية كلها".





وأكمل: "رأينا في واقعنا المعاصر كيف استطاعت دول العالم، عن طريق التعاون والتبادل المعرفي والعلمي، أن تقلل بشكل كبير، من الاثار الناجمة عن اجتياح فيروس كورونا، ومع هذه النتيجة التى عادت بالنفع على البشرية، قد تكون نتيجة حتمية بإذن الله عز وجل، لكل جهد مبذول في سبيل التعاون ونشر البر والتقوي".





وأردف: "لقد كان لنا في دار الافتاء المصرية وفى الامانة العامة لدور هيئات الافتاء في العالم اهتمام كبير بهذا الملف ، وبذلنا فيه العديد من الجهود من الاصدارات والبحوث العلمية وعقدنا العديد من المؤتمرات العالمية، من أجل ترسيخ مبادئ الحوار المشترك بين جميع الأديان والثقافات والحضارات".