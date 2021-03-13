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برلمان

نائب بالشيوخ: تقرير الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان مزاعم وأكاذيب

السبت 13/مارس/2021 - 04:19 م
النائب عصام هلال
النائب عصام هلال عفيفي
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فريدة محمد
قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الاتهامات الصادرة في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر هي مزاعم وأكاذيب تتجدد كلما اتخذت مصر خطوات كبيرة في الإصلاح وبناء الدولة المصرية.

وأوضح هلال في بيان صحفي له، أن الكثير من المنظمات الدولية أصبحت تستخدم في الهجوم على دول مستقرة وخرجت الي الحيادية والاستقلالية التي تتمتع بها، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة ولا تقبل التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت معدلات كبيرة في التنمية والنهوض وهو ما يساهم في استقرار الوطن، مؤكدًا أن النجاحات الداخلية تواجه بحرب ضد مصر في المنظمات الدولية وهو ما يؤكد وجود نية سيئة وتربص واضح بمصر.

وأشار إلى أن مصر نجحت على المستوى الدولي في منع حرب أهلية في ليبيا وفرض الاستقرار فيها عن طريق دعم مؤسساتها المنتخبة وتلاشي دور الميلشيات والإرهابية المسلحة وهو ما يعود بالنفع على الأشقاء في ليبيا، وكذلك دورها الفعال في كافة قضايا المنطقه مضيفا أن إعادة استقرار الشرق الأوسط يتنافى مع استراتيجية العديد من الدول التي وقعت على بيان الأمم المتحدة وهو ما يوضح حجم التناقض الموجود لديهم.
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