ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كل واحد يعمل واجبه.. شاهد| وزير النقل من المنوفية: لازم كلنا نتعاون لمصلحة مصر

السبت 13/مارس/2021 - 01:22 م
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
Advertisements
مروة فاضل
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه على الجميع التكاتف من أجل مصلحة الدولة وتغيير فكر المواطنين، وعلى الجميع أن يساعد في نهضة وطننا الغالي.


جاء ذلك خلال تفقده مشروعات النقل بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ورافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.


وأضاف أنه يتم تطوير طريق القناطر لتخفيف الضغط على الطريق الزراعي بداية من قليوب لخدمة المواطنين، مؤكدا أنه لا بد من إزالة جميع التعديات على الطرق حتى يتمكنوا من تطويرها، ويساعد الجميع في التطوير وتحسين الدولة.


ويتفقد وزير النقل، خلال زيارته إلى مركز الباجور في محافظة المنوفية، عددا من المشروعات في نطاق المحافظة.


وتشمل الزيارة تفقد طريق القناطر الباجور ومرورا بمدينة شبين الكوم حتى كفر داود.


كما تشمل الزيارة تفقد محطة كفر داود على خط كفر داود السادات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد رصف شارع مصطفى كامل القبلي

إحياء خط سكة حديد " كفر داود – السادات " بعد توقف منذ ثورة يناير ...صور

غدا.. وزير النقل يتفقد مشروع طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج

محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بشبين الكوم

اليوم .. وزير النقل يتفقد مشروع طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج

لمتابعة قرية شما أولى قرى «حياة كريمة».. رئيس الوزراء يصل المنوفية لتفقد معرض المنتجات اليدوية |صور

ترشيحاتنا

عودة مصطفي محمد .. موعد مباراة جالاتا سراي وقيصري سبور والقنوات الناقلة

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. لقاء الخميسي في أحضان زوجها.. ورضوى الشربيني تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

بعد تداول صورها على فيس بوك.. القصة الكاملة لتواجد الراقصة الروسية ديانا داخل قلعة قايتباي

تعرف على أًصل حكاية «احنا دافنينه سوا»

منافس الزمالك.. الترجي يصطدم بـ النجم الساحلي في قمة نارية بـ الدوري التونسي

لماذا صلاة الفجر ركعتان ؟.. لسبب واحد لا يعرفه كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الشراء.. 5 خطوات توضح حالة السيارة المستعملة |صور

5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي على الصحة

شاهد.. جيب تطرح واجونير وجراند وأجونير الجديدتين 2022