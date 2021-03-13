كل واحد يعمل واجبه.. شاهد| وزير النقل من المنوفية: لازم كلنا نتعاون لمصلحة مصر

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه على الجميع التكاتف من أجل مصلحة الدولة وتغيير فكر المواطنين، وعلى الجميع أن يساعد في نهضة وطننا الغالي.









جاء ذلك خلال تفقده مشروعات النقل بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ورافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.









وأضاف أنه يتم تطوير طريق القناطر لتخفيف الضغط على الطريق الزراعي بداية من قليوب لخدمة المواطنين، مؤكدا أنه لا بد من إزالة جميع التعديات على الطرق حتى يتمكنوا من تطويرها، ويساعد الجميع في التطوير وتحسين الدولة.









ويتفقد وزير النقل، خلال زيارته إلى مركز الباجور في محافظة المنوفية، عددا من المشروعات في نطاق المحافظة.









وتشمل الزيارة تفقد طريق القناطر الباجور ومرورا بمدينة شبين الكوم حتى كفر داود.







