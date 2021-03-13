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حوادث

طالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد رانيا يوسف

السبت 13/مارس/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، تأجيل دعوى الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالبها فيها بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف لجلسة ٢٠ مارس لحضور الفنانة بنفسها.

وأمهل قاضي التحضير الفنانة رانيا يوسف فرصة أخيرة لحضورها لمواجهة بالإعلامي العراقي نزار الفارس.

ونصت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ 5 ملايين جنيه، تعويضًا عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.

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