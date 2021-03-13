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حوادث

بعد غيابه منذ 35 يومًا.. عودة شاب إلى أسرته بعد العثور عليه في بنى سويف

السبت 13/مارس/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نجح عدد من الشباب بمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، اليوم السبت، في إعادة شاب إلى أهله بعد العثور عليه بعد اختفاءه عن أسرته منذ 35 يومًا حيث قاموا بالبحث عن أهله وقاموا بإعادته إليهم.

فوجئ عدد من الشباب بأحد الأشخاص في حالة صعبة يرثى لها بأحد شوارع مدينة سمسطا وبعد العثور عليه حاولوا معرفه أسمه وعنوانه، وكان يردد بصوت غير مفهوم بان اسمه وليد خميس ومقيم بالهرم، والتقط بعضهم صور له من أجل البحث عن أهله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعد أقل من ساعة تواصل أهله مع الشباب.

وأكد أهل الشاب أن نجلهم متغيب منذ 35 يومًا وقاموا بالبحث عنه طوال تلك الفترة ولم يجدوه حتى عثروا عليه بعدما فوجئوا بمنشور على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفيد بالعثور على شاب دون الوصول إلى أهله.

وقام الشباب باصطحاب الشاب في سيارة إلى أهله بالهرم بمحافظة الجيزة والذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للشباب في عودة نجلهم المتغيب منذ 35 يومًا بعد البحث عنه طوال تلك الفترة ولم يجدوه.
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