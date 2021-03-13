بعد غيابه منذ 35 يومًا.. عودة شاب إلى أسرته بعد العثور عليه في بنى سويف

نجح عدد من الشباب بمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، اليوم السبت، في إ عادة شاب إلى أهله بعد العثور عليه بعد اختفاءه عن أسرته منذ 35 يومًا حيث قاموا بالبحث عن أهله وقاموا بإعادته إليهم.





فوجئ عدد من الشباب بأحد الأشخاص في حالة صعبة يرثى لها بأحد شوارع مدينة سمسطا وبعد العثور عليه حاولوا معرفه أسمه وعنوانه، وكان يردد بصوت غير مفهوم بان اسمه وليد خميس ومقيم بالهرم، والتقط بعضهم صور له من أجل البحث عن أهله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبعد أقل من ساعة تواصل أهله مع الشباب.





وأكد أهل الشاب أن نجلهم متغيب منذ 35 يومًا وقاموا بالبحث عنه طوال تلك الفترة ولم يجدوه حتى عثروا عليه بعدما فوجئوا بمنشور على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفيد بالعثور على شاب دون الوصول إلى أهله.



