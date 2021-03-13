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رياضة

عصام الحضري يشارك متابعيه بفيديو له من الجيم.. شاهد

السبت 13/مارس/2021 - 01:12 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر سابقا ، فيديو له أثناء ممارسة التمارين الرياضية فى الجيم ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ". 

و علق الحضرى على الفيديو قائلا " صباح الخير ".

وفي وقت سابق، أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.


وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن عدم قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا".

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