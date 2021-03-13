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أخبار العالم

عقب نقص الأكسحين في مستشفى.. استقالة وزير الصحة الأردني

السبت 13/مارس/2021 - 01:00 م
وزير الصحة الأردني
وزير الصحة الأردني
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قسم الخارجي
تقدم وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم السبت، باستقالته من منصبه، وذلك عقب حادثة نقص الاكسحين في مستشفى، ما تسبب في وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لكنه أشار إلى عدم قبول الاستقالة حتى الآن. 

وقال وزير الصحة الأردني: "اتحمل المسئولية الأخلاقية في حادث مستشفى السلط". 

وأضاف: التحقيقات لا تزال متواصلة حول حادث نقص الأكسجين بمستشفى السلط". 

وتوفي 8 أشخاص على الأقل جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الأردني. 

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الحادث وقع في مستشفى السلط الأردني، حيث يُعالج نحو 180 مريضا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأرجع مدير المستشفى السبب وراء انقطاع الأكسجين، إلى ارتفاع الضغط جراء علاج عدد كبير من مرضى كورونا بالمستشفى. 

وتواجد الأمن الأردني في مستشفى السلط بعد تجمع عائلات مصابي كورونا بعد انقطاع الأكسجين. 

فيما وجه رئيس الوزراء الأردني بفتح تحقيق حول نقص الأكسجين في مستشفى السلط.
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