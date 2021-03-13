كوسوفو تفتتح سفارتها في القدس الاثنين المقبل

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم السبت، بأن مراسم افتتاح سفارة كوسوفو في مدينة القدس ستجري يوم الاثنين المقبل،بمشاركة عدد من الدبلوماسيين الكبار من كلا البلدين، وبذلك ستكون كوسوفو ثالث دولة بالعالم تُقيم سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وكانت إسرائيل وقعت مع كوسوفو اتفاقًا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في الأول من فبراير الماضي في إطار مراسم رسمية أُجريت بصورة افتراضية عن طريق "الزوم" بحضور وزير الخارجية جابي أشكنازي ووزيرة خارجية "كوسوفو ميليزا هاراديناج"، وأُعلن خلال تلك المراسم عن موافقة إسرائيل على طلب كوسوفو فتح سفارتها في مدينة القدس، وفي الاحتفال تم رفع الستار عن لافتة السفارة.

وكانت دولة التشيك افتتحت الخميس مكتبًا دبلوماسيًا لها في مدينة القدس بحضور وزير الخارجية غابي أشكنازي ورئيس دولة التشيك "اندري بابيش".

وكان نتنياهو أشاد خلال قمة جمعته برئيس حكومة هنجاريا والتشيك، "فيكتور أوربان" و"اندريه بابيش" على خطوات بلادهم لفتح ممثليات دبلوماسية رسمية في مدينة القدس.





وقال: "نحن نقدر حقيقة أنهم افتتحوا ممثليات دبلوماسية في مدينة القدس وهم يساعدوننا أيضًا على الساحة الدولية كأصدقاء حقيقيين".