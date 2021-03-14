هل يجوز أن أصلى وأنا جالس رغم قدرتى على القيام؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز أن أصلى وأنا جالس رغم قدرتى على القيام؟".





وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الله فرض علينا الصلاة وجعلها أحد أركان الإسلام، وهى عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين.





وأضاف "شلبى" عبر فيديو على "يوتيوب" أن الصلاة تنقسم إلى قسمين: الأول الصلاة لمفروضة كالفجر والظهر العصر والمغرب والعشاء،والثانى الصلاة المسنونة أو نوافل كسنة الفجر وصلاة الضحى والتراويح وما شابه ذلك من النوافل.





وقال "أمين الفتوى" الصلوات المفروضة من أحد أركانها القيام عند قدرة الإنسان عليه، ولا يجوز له أن يصلى وهو جالس عند قدرته على القيام وإن جلس فصلاته غير صحيحة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة.

وتابع: أن الشرع أباح للإنسان فى صلاة السنن أو النوافل أن يصلى وهو جالس مع قدرته على القيام، وفى هذه الحال أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان قادرا على القيام وصلى جالسا فى صلاة النوافل والسنن له نصف أجر القائم.



