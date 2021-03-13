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وزير الاوقاف اليمنى: تعلمنا على أيدي المصريين واستفدنا منهم ولا ننكر الجميل

السبت 13/مارس/2021 - 03:10 م
وزير الاوقاف اليمني
وزير الاوقاف اليمني
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ياسمين القصاص
قال وزير الاوقاف اليمني محمد شبيبة، إن النبى الكريم وصف اليمن فقال: أتاكم أهل اليمن هم أو لمن أتى بالمصافحة، والمصافحة تعبيرا عن السلام والوئام والمحبة، مكملا أن هذه التحية عامة وهناك تحية خاصة لمصر الحبيبة حكوما وشعبا، فعلاقة مصر بكل الدول علاقة جميلة حسنة، ولكنها باليمن أحسن وأجمل وهى علاقة قديمة، علاقة الست مأرب بأهرام مصر.

وأضاف "وزير الأوقاف اليمني"، خلال المتؤتمر الدولى الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أن  فتلك العلاقة تقوت بالدعم المصري، بالدم والتضحية مع الشعب اليمني، لإزاحة المنظومة العنصرية التى جزمت على صدر اليمن، حجبة من الزمن حتى قيام ثورة 26 سبتمبر الخالدة التى اعتقت اليمنين من الجهالة والتخلف والفقر والضلال، وذلك بدعم سخيا كريما لا ننساه من اخواننا في مصر العظيمة".

وأكمل:  "مصر لها فضل كبير علينا كيمنيين ،  فهم أساتذتنا وتعلمنا في المدارس على أيديهم فى الابتدائية والاعدادية والجامعة، كما أننا نشعر بالفكر الوسطى وكانت تأتى البعثات من الازهر الشريف ودار الافتاء والأوقاف إلى اليمن، إلى جبال ووديان اليمن وإلى كل مكان باليمن، وأستفدنا منهم كثيرا  ولاينكر الجميل إلا لئيم".

وأوضح: "الحوار يكون ثقافة وليس تكتيك وأيضا فريضة وليس نافلة، الانسان السوي والدولة السوية تجنح إلى الحوار، والانسان المشوه يميل إلى العنف، والنبى الكريم قال إن اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعْطِي على الرِّفق ما لا يُعطي عَلى العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلى مَا سِوَاهُ".

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