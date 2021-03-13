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محافظات

للترفيه دون رسوم.. محافظ سوهاج يستجيب لمقترحات المواطنين ويوجه بتعديل تصميم "شارع مصر"

السبت 13/مارس/2021 - 03:10 م
تصميم شارع مصر
تصميم شارع مصر
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أنغام الجنايني
استجاب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لمقترحات أهالي الإقليم حول مشروع "شارع مصر" الذي يتم تنفيذه كإهداء من شركة "صقر" التابعة للهيئة العربية للتصنيع "وزارة الإنتاج الحربي"، لابناء سوهاج.

وأوضح المحافظ أنه سيتم التنسيق مع الجهة المُنفذة للمشروع وسيتم تغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من "الكريتال" بما يتناسب مع طبيعة المكان بحيث لا يحجب رؤية الكورنيش، علمًا بأن الهدف من انشاءه حماية مرتادي المكان وخاصة الأطفال من الاندفاع ناحية الشارع.

وأكد "الفقي" أن المشروع لن يتعارض اطلاقًا مع طبيعة الكورنيش كمتنفس طبيعي ومتنزه لأهالي وابناء سوهاج، حيث يشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاندسكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات.

وأضاف أن المشروع يشمل أيضا مناطق استراحات لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، هذا بجانب وحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تُساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتصلح لأنشطة تجارية متعددة مثل "مطاعم، كافيهات، وحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، وحدات للتصوير، وغيرها من الانشطة".


كما أن المشروع متاح ومفتوح أمام جميع أهالي المحافظة للدخول بالمجان، ودون أي رسوم أو أعباء مالية، والمشروع بالكامل يهدف لخدمة جميع رواد الكورنيش.

ويعد المشروع هو توجه عام بجميع المحافظات، وقد تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات وأخرها بكورنيش محافظة المنيا، علما بأن المشروع سيتم تنفيذه بسوهاج علي جزء من الكورنيش الشرقي ملاصق لنادى هيئة قضايا الدولة بمسافة ٣٠٠ متر من الناحية القبلية وليس كل الكورنيش كما يعتقد البعض.
للترفيه دون رسوم.. محافظ سوهاج يستجيب لمقترحات المواطنين ويوجه بتعديل تصميم "شارع مصر"
للترفيه دون رسوم.. محافظ سوهاج يستجيب لمقترحات المواطنين ويوجه بتعديل تصميم "شارع مصر"
للترفيه دون رسوم.. محافظ سوهاج يستجيب لمقترحات المواطنين ويوجه بتعديل تصميم "شارع مصر"
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