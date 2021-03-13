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توك شو

مدبولي: هدف الدولة التطوير والتحسين وليس الهدم والإزالة

السبت 13/مارس/2021 - 03:45 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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ياسمين القصاص
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى: "أدينا شوفنا حادث العقار على الطريق الدائري الذي يتم به تخزين مواد شديد الخطورة، وفي القاهرة التاريخية اللي شوارعها ضيقة، وفيها مخازن يتم تخزين فيها مواد كيمياوية ومواد شديدة الخطورة، لو حصلت مشكلة مش هقدر أوصل بسيارات الإسعاف والمطافي لضيق شوارعها ومش هنلحق المنطقة، وهي نشاط غير مناسب، ويؤثر بصورة شديدة الضرر على المنطقة ونسعى لتوفير بديل لها".


وأضاف: "يوجد مشكلة في هجر الشباب  للحرف التراثية وعدم تعليمها"، حيث حكى موقفا لأحد أصحاب المحلات أثناء جولته في القاهرة التاريخية اليوم أن الشباب أصبحت "تستهبل وتفضل العمل على "توك توك"، ولكنها لم تأت لكى تتعلم مهنة تراثية قد تنفعهم بشكل كبير جدا".


وأكمل الرجل في حواره مع رئيس الوزراء: "مش لاقي حد أعمله تلك المهنة التى من الممكن أن تندثر في أى وقت".


وأوضح رئيس الوزراء، خلال تصريحات له المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد تضامن بين جميع أجهزة الدولة في تدريب هؤلاء الشباب لإحياء تلك المهن التراثية والحفاظ عليها من الضياع"، وطمأن أهالى القاهرة التاريخية بنفي الأحاديث والإشاعات التى يروجها البعض في طرد أهالي تلك المنطقة لتقوم الحكومة بتطويرها، ولكن يكون هدف الدولة التطوير والتحسين، وليس الهدم والإزالة، وذلك لأن الحكومة تقتنع لأن قيمة تلك المنطقة في حرفها وصناعتها وليس للمبانى، ومنها منطقة الخيامية بالمشغولات اليدوية التى تكون بها، لا يوجد في أى مكان آخر.


وأكمل: "هندخل في حوار مجتمعي مع الخبراء وأهالي المنطقة، وذلك لأن هدفنا هو الصالح العام في تطوير هذه المنطقة، ومش هنسيب المنطقة دي تاني تضيع مننا".


وأردف: "الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات لتطوير الريف والقرى المصرية بمئات المليارات من الجنيهات، فهذه المنطقة تكن لها الأولوية للدولة والقيادة السياسية في تطويرها تطويرا شاملا، وبالرغم علم الدولة بتكلفة هذا التطوير التى تتكلف مليارات الجنيهات، ولكن الدولة تصر إصرارا كبيرا على تنمية وتطوير تلك المنطقة".
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