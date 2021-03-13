شاهد.. مقطع نادر للأميرة ديانا تنظر باستياء تجاه الأمير تشارلز خلال فترة خطبتهما

أظهرت لقطات تم اكتشافها حديثًا لمقابلة خلال فترة خطوبة الأمير تشارلز وديانا سيئة السمعة ، توضح أميرة ويلز تبدو "غير راضية بشكل واضح" بعد تعليقات زوجها المستقبلي التي تسأل عما إذا كان الزوجان "مبني على حب أم لا "

في 24 فبراير 1981 ، بعد أشهر من التكهنات ، كان تشارلز البالغ من العمر 32 عامًا والذي كان `` بحاجة '' لفترة طويلة للعثور على عروس يتزوج من فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا كانت تُعرف باسم الليدي ديانا سبنسر، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عندما سئلوا، وفي لقاء المصورة بقصر باكنجهام، عما إذا كانوا يحبون بعضهم البعض، كان رد تشارلز تجاه ديانا "بالطبع أيا كان معنى الحب".

عادةً ما يتم قطع المقطع فورًا بعد تعليق تشارلز ، لكن اللقطات الجديدة ، التي تم بثها على القناة الخامسة يوم الأحد ، تُظهر تراجع وجه العائلة المالكة وتظهر استياءً واضحًا من خطأ تشارلز الفادح، وتعبيره عن حبه بطريقة باردة تجاه الأميرة ديانا.

ويبين الفيديو الأميرة ديانا وهي مستاءة من رد تشارلز زوجها المستقبلي آنذاك ، أثر رده الغير مفهوم و المتبلد .