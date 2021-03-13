فيديو جراف.. فنانون سقطوا من على المسرح .. آخرهم عمرو دياب وإليسا ومحمد رمضان

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لسقوط الهضبة عمرو دياب أثناء غنائه بأحد الحفلات وسط حضور جماهيري كبير واختل الهضبة عمرو دياب وفقد توازنه فجأة وسقط على وجهه وكلتا يديه ما تسبب له في آلام مبرحة.
لم يكن الفنان عمرو دياب الوحيد الذي تعرض لهذا الموقف تعرضت المطربة اللبنانية إليسا وسقطت أثناء تقديمها حفلًا غنائيًا في دبي وفقدت الوعي أمام الجمهور وأثارت القلق.
يذكر أن عاد النجم عمرو دياب إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.
ولمزيد من التفاصيل حول فنانون سقطوا من على المسرح شاهد الفيديو جراف التالى.