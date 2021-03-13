نشرة المرأة والصحة.. دراسة: سلالة كورونا البريطانية أكثر عدوى بنسبة 40%.. و5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي

البروكلي مصدر غني للفيتامينات والمعادن والألياف المتعددة، وقد تؤثر طرق الطهي المختلفة على تركيبة المغذيات النباتية، لكن البروكلي يعد إضافة صحية لنظامك الغذائي سواء كان مطبوخًا أو نيئًا.





يصيب الكثير من الأشخاص بسرطان الغدد اللمفاوية، مما يجعل البعض يتخوف كثيرا،ليتسائل عن سرطان الغدد الليمفاوية وأى فئة يصيب.