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نشرة المرأة والصحة.. دراسة: سلالة كورونا البريطانية أكثر عدوى بنسبة 40%.. و5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي

السبت 13/مارس/2021 - 03:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة إكستر، أن معدل الوفيات جراء الإصابة بسلالة فيروس كورونا البريطانية شديدة عن السلالات الأخرى؛ حيث أنها تزيد نسبة الوفيات من 30 إلى 100% عن السلالات السابقة.

بعد تعرض طفلة في المعادي لـ  التحرش من قبل شخص غريب، فقد زادت المخاوف لدى جميع الأمهات من تعرض أطفالهم لمواقف مشابهة عند خروجهم من المنزل، أو حتى عندما يذهبون إلى المدرسة ويكونوا بعيدا عن أنظارهم.

البروكلي مصدر غني للفيتامينات والمعادن والألياف المتعددة، وقد تؤثر طرق الطهي المختلفة على تركيبة المغذيات النباتية، لكن البروكلي يعد إضافة صحية لنظامك الغذائي سواء كان مطبوخًا أو نيئًا.

يصيب الكثير من الأشخاص بسرطان الغدد اللمفاوية، مما يجعل البعض يتخوف كثيرا،ليتسائل عن سرطان الغدد الليمفاوية وأى فئة يصيب.



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