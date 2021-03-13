وكيل الصحة بالغربية: 340 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بمركز الكبد

تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة . أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم أن 340 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ينتمون لقري ومراكز المحافظة









وجاء ذلك منذ انطلاق فعاليات تلقيح المواطننين أصحاب الاولوية وحتى الآن، لافتا إلى أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرا يوميا.





وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل ، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة.





وأضاف "حميده" أنه يعقب ذلك الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم ، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.





من جانبه أكد الدكتور احمد محرز مدير معهد الكبد أن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ الغربية وجميع اجهزة المحافظة، مضيفا ان هناك تدريب متواصل لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والاطباء وهيئات التمريض المعاونة وذلك للتاكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم .





وأوضح "محرز" أنه تم إجراء تدريبات على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الاجراءات .





وأكد "محرز" أن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يتم بشكل متصل دون انقطاع حتى في ايام الجمعة والأجازات الرسمية وذلك من الساعة ٣ ظهرا حتى الساعة ٩ مساءا بمركز اللقاح بكبد المحلة .





الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أطلقت موقعا إلكترونيا يقوم المواطنين من خلاله بالتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.



