وزير الأوقاف يقدم الواعظات بالزي الجديد.. ويؤكد : الدول المحترمة لا تعتدي على جيرانها

عقدت اليوم السبت فعاليات المؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، ومفتى الجمهورية ، ووزير الأوقاف ، وفي هذه السطور نرصد ابرز تصريحات وزير الاوقاف خلال المؤتمر...





وأكد وزير الأوقاف ، محمد مختار جمعة ، أن الدول المحترمة لا تعتدي على جيرانها، كما أن آداب الاستئذان في الإسلام ، تؤكد على حرمة الدول ، والتي لا تقل شأنا عن حرمة البيوت .





وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، أنه لا يجوز أن تتدخل دولة في شؤون الدول المجاورة لها ، إلا بإذن قانوني ، أو معتبر لسلطتها القانونية .





وتابع : تأشيرة الدخول لأية دولة كما أنها أمان للفرج ، فهي أمان له على اتباع قوانين الدولة التي يدخلها .





وزير الأوقاف: نسعى لحوار دولي يحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات





رحب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضيوف مصر الكرام والمشاركين في المؤتمر الدولى 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، متمنيأ لهم طيب المقام فى بلدهم الثانى مصر.

وأوضح "جمعة"، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولى 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأذاعته الفضائية المصرية الأولى، أن هذا المؤتمر جاء استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدشين حوار دولى ينطلق من منطلقات المشترك الانسانى و يحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات.





وأشار إلى أهمية العمل من أجل فهم النص فى إطار فقه بناء الدول لان كثير من اللقاءات القديمة للنصوص قامت على مراعاة فقه الفرد وأحوال الأفراد لا فقه الدول وفق ظروف عصورهم وأزمنتهم .





وأضاف أنه وفق ظروف عصرنا الذى يقوم على إعلاء شأن الدولة والإيمان ب مشروعية الدولة الوطنية أصبحنا فى حاجة ملحة لإعادة قراءة النصوص فى إطار فهم الدولة.





الأوقاف: الحوار والتفاوض هو أساس السياسة المصرية ومنهجها الشرعي





قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن قضية الحوار بين الأفراد يعادلها قضية التفاوض بين الدول، معقبا: سياسة الحوار والتفاوض سياسة راسخة في السياسة المصرية ومنهج شرعي.





وأضاف خلال كلمته، النقطة الثاية تخص ابجاديات الحوار، منوها إلى أن الحوار لا يمكن أن يقوم على طرف واحد، معقبا: الحوار يقتدي أن يعامل الأخر بما يحب أن يعاملك به، وأن تنصت إلى كما تحب أن ينصت إليك من أجل الوصول إلى الحل.





وأكمل: الحوار البناء هو الذي يقوم على التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها سواء على أساس الدين أو اللون أو الجنس، مشددا على أن تحقيق المواطنة يقتدي التكافؤ بين جميع المواطنين.





وأشار إلى أن مفهوم المواطنة يؤمن بالتعددية الكامل بين الديانات المختلفة والراجل والمرأة.





لأول مرة.. وزير الأوقاف يقدم الواعظات بالزي الجديد على الهواء.. شاهد





قال محمد مختار وزير الأوقاف، على حق ودور المرأة لا يقل أهمية عن باي القضايا، منوها إلى أن الرئيس السيسي أعلن استراتسيجة تمكين المرأة2030 تبنت وزارة الاوقاف قضايا المرأة.





واسترسل خلال كلمته: نتيجة لتبني الوزارة قضايا وحقوق المرأة أصبح لدينا 13 قيادة نسائية ما بين وكيلة وزارة ومدير عام، مشددا على أن الوزارة خصصت زي للواعظات.





وأضاف زي الواعظات يعد بيان عملي أن الإسلام يترك للمرأة مساحة واسعة من الحرية.





وزير الأوقاف: خونة الأوطان عبيد من يدفع لهم ويخربون بلادهم





قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحوار هو منهج إسلامى ووطنى ودورة عصرية نسأل الله أن يوفقنا لخدمة ديننا وأوطاننا.





وأكد "جمعة " ، خلال كلمته ب افتتاح المؤتمر الدولى 31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن النفعيون والعملاء وخونة الأوطان مما يستأجرون ويخربون بلادهم ويكافئون فهم عبيد من يدفع لهم ومثل هؤلاء أصموا أذانهم وأعموا أعينهم عن الحوار.





وأشار إلى أن أن فهم النص فى إطار فقه بناء الدول فكثير من اللقاءات القديمة للنصوص قامت على مراعاة فقه الفرد وأحوال الأفراد لا فقه الدول وفق ظروف عصورهم وأزمنتهم .



