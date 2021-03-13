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شاهد| استخدام الكلاب في رصد مصابي كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 03:06 م
محمد عادل
محمد عادل
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يمكن تدريب الكلاب على رصد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعدما تم إجراء العديد من التجارب المماثلة على مستوى العالم، مثل ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيران، ولبنان.

وأضاف "أستاذ الفيروسات البيطرية"، عبر زوم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن التجارب العالمية على فيروس كورونا كانت جميعها على نفس المستوى من النجاح، كما أن التكلفة زهيدة، حيث يتم استخدام الكلاب في الكشف عند مشاكل كثيرة مثل المتفجرات والمخدرات وبدأ استخدامها في الأورام السرطانية، وبالتالي فإنها توفر الوقت والجهد والمال.

وأشار "محمد عادل"، إلى أنه تم إحضار مجموعة من الكلاب، ومجموعة من المصابين، وقاموا بشم رائحة عرقهم والقصبة الهوائية والنفس، لأن أي تغيرات في الجهاز التنفسي أو أي مشاكل تنفسية في الجهاز التنفسي تؤثر على رائحة المريض وهو ما يستطيع الكلب تمييزه، إذ تستطيع الكلاب تمييز العديد من الروائح عن طريق حاسة الشمس.

وأوضح، أن ""وارد أن ينتقل الفيروس إلى الكلاب بسبب قربهم من المريض، لكن في هذا النوع من التجارب يجرى إتخاذ كافة الاحتياطات أثناء اجراء التجربة، وأثبتت أبحاث كثيرة أن العدوى انتقلت إلى الكلاب".

وأكمل، "بعد اثبات الدراسات انتقال العدوي إلى الكلاب، أصبحت الكلاب لا تكون قريبة من المصابين في هذه التجربة ويمكنها تمييز رائحة المريض، ولا يمكن أن تلتقط العدوى من هذه المسافة".
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