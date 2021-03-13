شاهد| استخدام الكلاب في رصد مصابي كورونا

قال الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه يمكن تدريب الكلاب على رصد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعدما تم إجراء العديد من التجارب المماثلة على مستوى العالم، مثل ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيران، ولبنان.





وأضاف "أستاذ الفيروسات البيطرية"، عبر زوم في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن التجارب العالمية على فيروس كورونا كانت جميعها على نفس المستوى من النجاح، كما أن التكلفة زهيدة، حيث يتم استخدام الكلاب في الكشف عند مشاكل كثيرة مثل المتفجرات والمخدرات وبدأ استخدامها في الأورام السرطانية، وبالتالي فإنها توفر الوقت والجهد والمال.



