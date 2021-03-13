مدبولي يكشف حقيقة نقل محلات الذهب من القاهرة التاريخية.. ويؤكد: لن نمس أصحاب المحلات وسنحافظ على حواري المنطقة







أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتصريحات مهمة على هامش جولته اليوم، السبت، لمتابعة أعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية.







وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن القاهرة التاريخية تحتوي على كنوز أثرية تعرضت للإهمال منذ فترة طويلة، بسبب البناء العشوائي، مضيفا: "تحولت لخرابات".









ونفى "مدبولى"، خلال تصريحاته التي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، قيام الحكومة بنقل أو تهجير الأفراد أو نقل المحال الحرفية ومحال الذهب من المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تطوير هذه المنطقة، بل إن الحكومة تسعى للمحافظة على البقية الباقية فى المنطقة عن طريق ترميم الآثار بالمنطقة، وعودة الحرف لطبيعتها ومكانتها.





وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن نشأة مدينة القاهرة كانت في المنطقة التي نطلق عليها حاليا "القاهرة التاريخية"، ثم تمددت لتصبح مدينة القاهرة الكبرى بشكلها الحالي، والتى وصل عدد سكانها إلى 20 مليون نسمة.









وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على تطوير المنطقة والحفاظ على أهلها.









وقال رئيس الوزراء إن القاهرة التاريخية تحتوي على كنوز أثرية تعرضت للإهمال منذ فترة طويلة،بسبب البناء العشوائي، مضيفا: "تحولت لخرابات" .



وحذر رئيس الوزراء، من كارثة قد تحدث بسبب مخاطر البناء العشوائي ، متابعا: "بعض مبانيها تحولت لخرابات".



وأشار إلى قبة مسجد السيدة نفيسة وما لحق بالمنطقة من ضرر محيط بسبب البيوت المنهارة والمهدمة، مؤكدا أن الدولة تعمل بالتوازي في بناء العاصمة الإدارية وتأهيل القاهرة التاريخية.





