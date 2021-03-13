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مدبولي يكشف حقيقة نقل محلات الذهب من القاهرة التاريخية.. ويؤكد: لن نمس أصحاب المحلات وسنحافظ على حواري المنطقة

السبت 13/مارس/2021 - 03:12 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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نورهان رأفت


أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتصريحات مهمة على هامش جولته اليوم، السبت، لمتابعة أعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية.


وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن القاهرة التاريخية تحتوي على كنوز أثرية تعرضت للإهمال منذ فترة طويلة، بسبب البناء العشوائي، مضيفا: "تحولت لخرابات".


ونفى "مدبولى"، خلال تصريحاته التي أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، قيام الحكومة بنقل أو تهجير الأفراد أو نقل المحال الحرفية ومحال الذهب من المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تطوير هذه المنطقة، بل إن الحكومة تسعى للمحافظة على البقية الباقية فى المنطقة عن طريق ترميم الآثار بالمنطقة، وعودة الحرف لطبيعتها ومكانتها.
 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن نشأة مدينة القاهرة كانت في المنطقة التي نطلق عليها حاليا "القاهرة التاريخية"، ثم تمددت لتصبح مدينة القاهرة الكبرى بشكلها الحالي، والتى وصل عدد سكانها إلى 20 مليون نسمة.


وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على تطوير المنطقة والحفاظ على أهلها.


وقال رئيس الوزراء إن القاهرة التاريخية تحتوي على كنوز أثرية تعرضت للإهمال منذ فترة طويلة،بسبب البناء العشوائي، مضيفا: "تحولت لخرابات" .


وحذر رئيس الوزراء، من كارثة قد تحدث بسبب مخاطر البناء العشوائي ، متابعا: "بعض مبانيها تحولت لخرابات".


وأشار إلى قبة مسجد السيدة نفيسة وما لحق بالمنطقة من ضرر محيط بسبب البيوت المنهارة والمهدمة، مؤكدا أن الدولة تعمل بالتوازي في بناء العاصمة الإدارية وتأهيل القاهرة التاريخية.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أعمال تطوير القاهرة التاريخية ستشمل إزالة المناطق العشوائية والعشش، بعد أن أصبحت ملجأ لتخزين المواد شديدة الخطورة، مضيفا: "لو حصلت مشكلة للمنطقة محدش هيلحقها".


وأشار رئيس الوزراء، في تصريحات له على هامش جولته اليوم بمنطقة القاهرة التاريخية، إلى أن أعمال التطوير لن تمس أصحاب الحرف والمحلات بالمنطقة، معقبا: "أنا داخل أطور".


وأوضح أن أعمال التطوير تشمل تنظيف الشوارع، وإضافة أعمدة إنارة جديدة، وإعادة بناء الأماكن السياحية، والفنادق التي تجذب السائحين.


وقال مدبولى إنه قضي فترة دراسته فى السابق بمنطقة القاهرة التاريخية، ولذلك هو يحفظ جميع معالمها، مؤكدا أن المنطقة عانت مؤخرا من فترات تدهور وبدأت تفقد قيمتها.


ونفى  "مدبولى" قيام الحكومة بنقل أو تهجير الأفراد أو نقل المحال الحرفية ومحال الذهب من المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على تطوير هذه المنطقة، بل إن الحكومة تسعى للمحافظة على البقية الباقية فى المنطقة عن طريق ترميم الآثار بالمنطقة، وعودة الحرف لطبيعتها ومكانتها.


ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينتمى فى الأساس لمنطقة القاهرة التاريخية، وهو يحرص على تطوير هذه المنطقة، خاصة أن الحكومة المصرية تحاول ألا تترك أى مكان فى الدولة دون عمليات تطوير .


وتابع أن أزمة منطقة القاهرة التاريخية هى في المناطق العشوائية وبناء عمارات مسلح واختفاء الأنشطة الحرفية واستبدالها بمحال تجارية ليس لها علاقة بطبيعة المنطقة.
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