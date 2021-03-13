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تعليم

الجامعة البريطانية: نوفر لطلابنا شهادات معتمدة من مصر وإنجلترا

السبت 13/مارس/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

أكدت حنان السعداوي مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق والأنشطة والخدمات بالجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة انشأت في مصر عام 2005 بـ3 كليات فقط ، وكان عدد الطلاب الذين التحقوا بها 180 طالب وفي 2021 وصلنا لـ12 الف طالب يحصلون على شهادتين واحدة من مصر معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وآخرى معتمدة من الشريك البريطاني في انجلترا.

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وأضافت "السعداوي" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الجامعة تتطلع على ما يحتاجه سوق العمل والطلاب حتى يكون اتجاه الجامعة نحو احتياجات الشباب الصغير فتطور ونقوم على مدار سنوات قليلة بافتتاح كليات جديدة لمواكبة احتياجات الطلاب الذين وصل ددهم بكلياتها حتة الأن لـ12 ألف طالب.


وكان قد فاز فريق الجامعة البريطانية فى مصر، الذى يضم خمسة طلاب من شعبة التمويل و المحاسبة، بالمركز الأول فى تحدى جمعية المحللين الماليين المعتمدين فى مصر CFA لعام 2021.


وهنأت فريدة خميس ، رئيس مجلس أمناء الجامعة ، فريق قسم المحاسبة بالجامعة ، بهذا الإنجاز الكبير ، وللعام الثاني علي التوالي ، بما يؤكد علي كل معاني الجدية والالتزام ، والأخذ بأحدث أساليب وتقنيات البحث العلمي .

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