نادي "التجمع هايتس" يطلق مهرجان "كرة السلة" بحضور قيادات وزارة الشباب

انطلقت أمس فعاليات مهرجان بطولة كرة السلة داخل نادي التجمع هايتس التابع لمنطقة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ، بحضور المستشار محمد الأسيوطي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي التجمع هايتس الكابتن إيهاب علي ومدير النشاط الرياضي كابتن محمد شوقي وكابتن سمير محمد وحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.





ضم المهرجان العديد من البطولات بمشاركة جميع الفرق والمدارس فتيات وشباب ، وبطولة 3 في 3 و بطولات جماعية ، وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والكؤوس علي المشاركين بالبطولة مع الالتزام الكافي باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات، وتعقيم الأدوات الرياضية قبل وبعد المباريات الودية .





من جانبه قال المستشار محمد الاسيوطي ، أن الرياضة هي عنصر رئيسي وأساسي خاصة في التصدي لجائحة كورونا ، وان اهتمام الدولة بالرياضة يأتي في سبيل أن العقل السليم في الجسم السليم وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لجميع الأندية ، مع الحرص علي سلامة المواطنين ، مشيرا إلي أن قطاع كرة السلة شهد تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة .





فيما قال مدير قطاع كرة السلة الكابتن عمر مؤمن ، أن المهرجان جاء تحت شعار "من هنا تصنع النجوم - بداية طريق الأبطال" ، وان الهدف الرئيسي من المهرجان هو تشجيع أولياء الأمور علي تشجيع أولادهم للتحلي بقيم الرياضة ومقاومة العزل الذي فرضه علينا فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلي ان قطاع كرة السلة أصبح من القطاعات الهامة بعد كرة القدم خاصة للفتيات وشهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة .



