الزراعة: حديقة الأورمان ملتقى المهتمين بالزهور وجميع مستلزمات الحدائق

قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حديقة الأورمان في محافظة الجيزة من أهم الحدائق النباتية والتراثية في المنطقة بشكل عام، وتم تأسيسها وافتتاحها عام 1875م، مشيرًا إلى أن معرض زهور الربيع بدأ منذ عام 1914م، لكن تم افتتاحه بصفة رسمية عام 1934م.

وأضاف "رئيس قطاع الارشاد الزراعي"، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن

سيشهد النسخة الـ88 من المعرض، وهو ملتقى للمهتمين بالزهور ونباتات الزينة والمستلزمات الخاصة بها وتنسيق الحدائق، ويشهد توفير وإتاحة كل احتياجات الأسرة المصرية من الزهور والنباتات بأسعار رمزية تكاد تكون أسعار التكلفة خدمة للمواطنين والزوار.





وقال "ننظم معرض زهور الربيع في ظروف مختلفة تماما، وهي تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ يحتاج المواطنون إلى الخروج والحصول على متنفس في مكان مريح للأعصاب وبه خرة وزهور ونباتات ولمسات جمالية مختلفة".





وأكد، أن " "نفتح الباب للجمهور بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءً، وقد يمتد لأكثر من هذه الفترة، ويشارك في هذا المعرض 223 عارض، وبالتالي فإنه سيجرى عرض أنواع مختلفة من الورود والزهور مع مستلزمات الري الحديث".



