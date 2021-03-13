الإدريسي: قطاع الصناعة والاتصالات يتحسن بسبب جهود الدولة.. فيديو

قال الدكتور على الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن إبقاء التصنيف الائتماني لمصر طبقا لمؤسسة فيتش بالموجب، مضيفا أن هناك جزء خاص بالجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتكوين احتياطيات متنامية وفي معدلات آمنة، لتغطية المستويات الخاصة بهذه الالتزامات.





وأضاف "الخبير الاقتصادي"، عبر سكايب في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أن الإشادات الدولية لا تجامل أحدا، كما أن تقييم وكالات التصنيف الائتماني لأي اقتصاد تأخذ مجموعة من المعايير، لوضع التصنيف الائتماني الخاص بالاقتصاد سواء بالتحسن أو بالتراجع طبقا لقوته.





وأشار إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم كله بالنسبة إلى المستثمرين ، وموعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإننا نحتاج إلى مثل هذه الإشادات واستمرار الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر".





وأوضح أنه من المتوقع استمرار نمو قطاع الاتصالات، وتحسن قطاع الصناعة في ظل استمرار مبادرات وجهود الدولة المصرية، وقد يكون طرف رهان مهم جدًا، ويستطيع أن يحقق الإشادة المطلوبة.



