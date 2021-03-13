6 وفيات خلال 45 دقيقة.. التفاصيل الكاملة لواقعة نقص الأكسجين فى أحد مستشفيات الأردن

استفاق الأردن، صباح اليوم السبت، على مأساة حقيقية، بعد وفاة عدد من الأشخاص في أحد المستشفيات الحكومية، بسبب انقطاع الأكسجين.









وتوفي 6 أشخاص كانوا يرقدون في غرف العناية المركزة لمستشفى السلط الحكومي، بعدما نفد الأكسجين من الخزانات.









والأشخاص الذين توفوا كانوا ضمن مائتي مصاب بفيروس كورونا يرقدون في مستشفى السلط.









وبحسب "سكاي نيوز"، قالت مصادر محلية إن الأجهزة الأمنية طوقت محيط مستشفى السلط خوفا من ردة فعل أهالي المدينة وذوي المتوفين.









وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات إنه في صباح السبت، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين، الذي لديه خزانان، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات.









وأضاف: "بين الساعة السادسة والسابعة من صباح (السبت) حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريبا وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص".









وأكد أن المقصرين لا بد أن يحاسبوا، وأنه كوزير للصحة يتحمل المسئولية الأخلاقية ومستعد لتحملها، معلنا تقديم استقالته من الحكومة، مقدما التعازي لذوي المتوفين.









ولفت إلى أن الأكسجين وصل للمستشفى بعد ساعة من الانقطاع وتفقد وجوده بكميات كافية، مؤكدا عدم وجود مشكلة الآن في المستشفى.









ونقلت صحيفة "الراي" الأردنية عن مصادر الطب الشرعي أنه نتج عن حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد وفاة أربعة رجال وامرأتين.









من جهته، ذكر النائب في البرلمان الأردني عن محافظة السلط عماد العدوان أن الأكسجين انقطع 45 دقيقة عن مرضى مستشفى السلط الحكومية، الأمر الذي تسبب في وفاتهم.









هذا ووصل ملك الأردن الملك عبد الله الثاني رفقة ولي العهد إلى مستشفى السلط، بغية تفقد الأوضاع.











كما أنه من المنتظر أن يعقد مجلس النواب الأردني، الأحد، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط.









ودعا رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى "إجراء تحقيق فوري في الحادث"، مشددا على ضرورة أن "يتحمل كل من تقع عليه المسئولية، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".









وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة "المملكة" الرسمية، إن "ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث".









ويأتي الحادث في وقت يشهد فيه الأردن ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا.







