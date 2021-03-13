ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هم الخاسرون.. عائشة الكيلاني تفتح النار على المنتجين: مش هقولهم شغلوني

السبت 13/مارس/2021 - 03:57 م
عائشة الكيلانى
عائشة الكيلانى
Advertisements
أحمد البهى
احتفلت الفنانة عائشة الكيلانى، في الأيام الماضية بعيد ميلادها، مؤكدة أنها متفائلة بالعام الجديد، وتشعر أن القادم سيكون أفضل.

وقالت الفنانة عائشة الكيلانى، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن سر ابتعادها عن الدراما التلفزيونية منذ عام 2009 يعود إلى عدم عرض أدوار جيدة عليها، مؤكدة أن المنتجين هم الخاسرون فى تلك الحالة، لأنها تنشر حالة من البهجة مع من تتعامل معه.

وأضافت الفنانة عائشة الكيلانى، "مقدرش أروح للمنتجين أقول لهم شغلونى، لأننى لم أفعلها من قبل واعتبره قانونا خاصا بي، ولست حزينة على ابتعادي عن الفن لمدة 11 عامًا، فلا يمكن أن أقبل عملا دراميا لا يعطينى قدرى".

وتابعت الفنانة عائشة الكيلانى "أشعر بالحب تجاه كل زملائى وحتى وإن لم يكن هناك تواصل بيننا بسبب انشغالات الحياة، فعلاقات الصداقة فى الوسط الفنى صعب بسبب ارتباط كل شخص بعمل درامى يستغرق تصويره فترة طويلة مما يجعل التواصل بيننا صعب للغاية".

وكان آخر أعمال عائشة الكيلانى هو مسلسل "أبو ضحكة جنان" الذى عرض عام 2009، وشاركت فى بطولته أشرف عبد الباقى ورانيا فريد شوقى وصلاح عبد الله وتنال قصة حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد يوم من طرحها.. ولسة لـ رامي جمال تريند رقم 3 على اليوتيوب

ولسة لـ رامي جمال.. تريند رقم 2 على يوتيوب

ولسه لـ رامي جمال تحقق 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

والله أنا لم أرتكب شيئا.. شاهد آخر مداخلة هاتفية لـ مبارك مع أحمد موسى

في عيد ميلادها .. 10 معلومات لا تعرفها عن عائشة الكيلاني

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. فنانون سقطوا من على المسرح .. آخرهم عمرو دياب وإليسا ومحمد رمضان

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

رئيس الوزراء: لن يخرج مواطن من منزله في مناطق تطوير القاهرة الخديوية

لبنى ونس والدة عمر يوسف: هذه آخر تطورات حالة نجلى الصحية ومحمد رمضان لم يتواصل معنا.. خاص

هنعيش الأربعة فصول في يوم .. الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء

إصابات خطيرة وقنبلة حقيقية .. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وجروح يوسف عمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021