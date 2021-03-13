هم الخاسرون.. عائشة الكيلاني تفتح النار على المنتجين: مش هقولهم شغلوني

احتفلت الفنانة عائشة الكيلانى، في الأيام الماضية بعيد ميلادها، مؤكدة أنها متفائلة بالعام الجديد، وتشعر أن القادم سيكون أفضل.





وقالت الفنانة عائشة الكيلانى، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن سر ابتعادها عن الدراما التلفزيونية منذ عام 2009 يعود إلى عدم عرض أدوار جيدة عليها، مؤكدة أن المنتجين هم الخاسرون فى تلك الحالة، لأنها تنشر حالة من البهجة مع من تتعامل معه.





وأضافت الفنانة عائشة الكيلانى، "مقدرش أروح للمنتجين أقول لهم شغلونى، لأننى لم أفعلها من قبل واعتبره قانونا خاصا بي، ولست حزينة على ابتعادي عن الفن لمدة 11 عامًا، فلا يمكن أن أقبل عملا دراميا لا يعطينى قدرى".





وتابعت الفنانة عائشة الكيلانى "أشعر بالحب تجاه كل زملائى وحتى وإن لم يكن هناك تواصل بيننا بسبب انشغالات الحياة، فعلاقات الصداقة فى الوسط الفنى صعب بسبب ارتباط كل شخص بعمل درامى يستغرق تصويره فترة طويلة مما يجعل التواصل بيننا صعب للغاية".





وكان آخر أعمال عائشة الكيلانى هو مسلسل "أبو ضحكة جنان" الذى عرض عام 2009، وشاركت فى بطولته أشرف عبد الباقى ورانيا فريد شوقى وصلاح عبد الله وتنال قصة حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين.



