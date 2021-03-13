ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة سوهاج: الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر بكلية التربية

السبت 13/مارس/2021 - 03:09 م
جامعة سوهاج - صورة
جامعة سوهاج - صورة أرشيفية
Advertisements
أنغام الجنايني
أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية واعتماد لائحته.
وكذلك اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة. 
وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن اللوائح الجديدة تعد نقلة كبيرة للكلية والطلاب، حيث تتضمن عدد من المقررات المتميزة والحديثة بما يتناسب مع التطور الحالي في النظم والمواد التعليمية، والتي تنمي مهارات الخريج وتجعله على دراية ووعي بكافة المستحدثات التكنولوجية.
وذلك إضافة إلى ربط الطالب بكل المتغيرات السياسية والاقتصادية الموجودة على الساحة بما يلبي متطلبات سوق العمل، ويساهم في تخريج معلم متمكن وعلى وعي بكيفية توظيف مهاراته في العملية التعليمية، بما يساعد في إثراء التعليم في مصر، وتحقيق هدف وسعي الجامعة في إعلاء شأن الوطن.


وقال الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية،إن المقررات الدراسية الجديدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس تصل إلى ٣٥ مقرر، وتضم ريادة الأعمال، قانون العمل والخدمة المدنية، المواطنة الرقمية، أساليب تعليم التفكير الناقد، المعلم ومتطلبات العصر الرقمي.

كما تحتوي مرحلة الدراسات العليا على ١٠ مقررات، ومنها بيئات التعلم الاليكتروني (الأسس والتطبيقات)، مجتمعات التعليم المهنية، تصميم المواقع التعليمية، والتنمية المهنية للقيادات التعليمية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان: 4 خطوات للتسجيل بمنصة التعليم عن بعد.. وكلية التجارة: الدراسة أون لاين لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا حتى منتصف يناير

الكمامة شرط لدخول لجنة الامتحانات..إجراءات مشددة بتربية عين شمس

تسكين الدبلومات والماجستير والدكتوراه دور يناير 2021 بتربية عين شمس

كان بحوزته 24.5 كيلو حشيش.. وفاة تاجر مخدرات قبل محاكمته بـ48 ساعة في سوهاج

إقالة موجه أول مادة العلوم بجرجا والتحقيق معه لارتكابه خطأ فادحا لامتحان الصف الثالث الإعدادي بسوهاج

السيطرة على حريقين في مركزي العسيرات ودار السلام بسوهاج

ترشيحاتنا

ماذا يقال في سجدة التلاوة إذا لم أسجد ؟.. 18 كلمة تغنيك عن البحث عن مكان للسجود

هذه الفئات العمرية ممنوعة منه.. معلومات للمرة الأولى عن لقاح كورونا

حكام مباراتي السبت في الدوري الممتاز وكأس مصر

رجعوا التلامذة .. وزير التعليم يعلن عودة الدراسة بنفس نظام "التيرم الأول"

5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي على الصحة

اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل.. أعضاء في الكونجرس يطالبون إدارة بايدن بإدانة الاستيطان والهدم

Advertisements

مش مصدقة إنها شافته.. رد فعل ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة يثير الجدل ..فيديو

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

مدبولي: القاهرة التاريخية منطقة عزيزة على قلوبنا وواحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي

الصحة العالمية تفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس إيبولا

حكم نهائى بإلزام التأمين الصحي بعلاج طبيب مجانا من ضيق التنفس

الإفتاء تحسم الجدل حول تطبيق تحريك صور الموتى

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

3 أنواع من التأشيرات مستثناة من التطبيق بمشروع قانون العمرة

رجعوا التلامذة .. وزير التعليم يعلن عودة الدراسة بنفس نظام "التيرم الأول"

بعد تعرضه لانفجار في إعلان محمد رمضان.. أول تعليق من يوسف عمر

لبنى ونس والدة عمر يوسف: هذه آخر تطورات حالة نجلى الصحية ومحمد رمضان لم يتواصل معنا.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: سلالة كورونا البريطانية أكثر عدوى بنسبة 40%.. و5 فوائد غير متوقعة لتناول البروكلي

ظهور شيفروليه C8 كورفيت Z06 أثناء اختبارها

قبل الشراء.. 5 خطوات توضح حالة السيارة المستعملة |صور