جامعة سوهاج: الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر بكلية التربية

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية واعتماد لائحته.

وكذلك اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن اللوائح الجديدة تعد نقلة كبيرة للكلية والطلاب، حيث تتضمن عدد من المقررات المتميزة والحديثة بما يتناسب مع التطور الحالي في النظم والمواد التعليمية، والتي تنمي مهارات الخريج وتجعله على دراية ووعي بكافة المستحدثات التكنولوجية.

وذلك إضافة إلى ربط الطالب بكل المتغيرات السياسية والاقتصادية الموجودة على الساحة بما يلبي متطلبات سوق العمل، ويساهم في تخريج معلم متمكن وعلى وعي بكيفية توظيف مهاراته في العملية التعليمية، بما يساعد في إثراء التعليم في مصر، وتحقيق هدف وسعي الجامعة في إعلاء شأن الوطن.









وقال الدكتور خالد عبداللطيف عمران عميد الكلية،إن المقررات الدراسية الجديدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس تصل إلى ٣٥ مقرر، وتضم ريادة الأعمال، قانون العمل والخدمة المدنية، المواطنة الرقمية، أساليب تعليم التفكير الناقد، المعلم ومتطلبات العصر الرقمي.



