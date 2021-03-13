وزير النقل ومحافظ المنوفية يتفقدان أعمال تطوير طريق الباجور – القناطر





أجرى اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة ، رافقهم خلالها محمد موسى نائب المحافظ واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس طارق الجزار رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية، تأتى تلك الزيارة التفقدية في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق في المحافظات والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق.





و بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية ووزير النقل، متابعة أعمال رفع كفاءة طريق قليوب / القناطر /الباجور /شبين الكوم بطول 54 كم ضمن محور قليوب / القناطر / الباجور - شبين الكوم - طنطا - كفر الشيخ/ بلطيم والذي سيخفف العبء على الطريق الزراعي وسيتم رفع كفاءة الطريق بإستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.





وخلال الجولة أكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيرا الى أن القيادة السياسية قد وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى ، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ.





كما شدد وزير النقل على إزالة كافة المخالفات والتعديات على جانبي الطريق والتي تتسبب في عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين وكذلك ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا في مواقع العمل بالتزامن مع استمرار العمل في المشروع .





هذا وتفقد وزير النقل ومحافظ المنوفية كوبري الباجور العلوي الذي يمر داخل المدينة أعلى السكة الحديد (خط بنها /منوف) ، ووجه وزير النقل بالبدء الفوري في رفع كفاءة وصيانة كوبري الباجور لمرور السيارات مع التنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات وكذلك عمل كوبري مشاه فوق خط السكة الحديد تحت كوبري الباجور كبديل للمزلقان الموجود أسفل الكوبري وذلك ضمن خطة الوزارة لعمل كباري أعلى المزلقانات حفاظًا على سلامة وحياة المواطنين.





و شدد محافظ المنوفية على أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين بشأن التعديات على حرم الطريق تيسيرًا لحركة المواطنين وحفاظًا على الصالح العام.





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرص واهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنفيذ مشروعات قومية كبرى في شتى القطاعات ومنها مشروع تطوير وإنشاء شبكة طرق ومحاور وكباري جديدة كون الطرق أحد المحاور الهامة والاستراتيجية للبنية التحتية لتحقيق تنمية مستدامة ، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا في هذا القطاع مما يساهم في دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة التجارة بين محافظات الجمهورية فضلًا عن زيادة فرص الاستثمار.



