النائب أحمد إدريس يشيد بوطنية الكابتن محمود الخطيب وكشفه لسر إنشاء "أهلى الأقصر"

وجه النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب عن محافظة الاقصر، التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب لحرصه على افتتاح "أهلى الأقصر" في احتفالية كبرى حضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر وأعضاء مجلس إدارة النادى، ولفيف من رموز ونجوم القلعة الحمراء والشخصيات العامة، وأيضًا سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، وقيادات الشركة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالأقصر.
وقال " ادريس " فى بيان له اصدره اليوم: لم أكن أتصور على الإطلاق ان يكشف الكابتن "بيبو" التفاصيل الحقيقية والسر حول فكرة انشاء اهلى الاقصر ولكن عظمة النادى الاهلى ورجاله الاوفياء والعاشقين لمصر والفانلة الحمراء جعلت الكابتن محمود الخطيب يكشف عن هذا السر والذى كان فى مكالمة تليفونية بينى وبينه اقترحت فيها عليه اهمية انشاء فرع للنادى العريق بمحافظة الاقصر ولم أكن أتصور ان يتم ذلك الامر ولكن فى مصر رجال اوفياء يحبون ويعيشون الدولة المصرية وبجميع مؤسساتها ولذلك وجدت استجابة فورية من الكابتن محمود الخطيب لتحقيق حلمى وحلم ابناء وجماهير محافظة الاقصر.
وأكد النائب أحمد ادريس ان وجود النادى الاهلى الاقصرى داخل هذه المحافظة العالمية العريقة والسياحية والاثرية سيكون له اثاره الايجابية على دعم ومساندة قطاع السياحة المصرى بعد التداعيات السلبية الخطيرة التى تعرض لها بسبب فيروس كورونا مؤكدًا ان فكرة انشاء النادى الاهلى بالأقصر جاءت اليه على اساس ان محافظة الاقصر مظلومة فى كل مايتعلق بالأندية والمنشآت الرياضية.
وأكد النائب أحمد ادريس ان اهلى الاقصر ليس لابناء وجماهير محافظة الاقصر وحدها ولكن سيكون متنفسًا رياضيا وجماهيريا كبيرا لجميع اهالى وجماهير وشباب مختلف محافظات صعيد مصر مقترحًا على الكابتن محمود الخطيب ان يعقد اجتماعات مجلس ادارة النادى الأهلى عدة مرات داخل مقر أهلى الاقصر مع حضور نجور وكبار الرياضيين بالنادى الاهلى الى الاقصر ايضًا وتنظيم مسابقات سنوية فى مختلف اللعبات بين النادى الاهلى وأندية الصعيد داخل أهلى الأقصر.
تجدر الاشارة الى أن "أهلى الأقصر" يعتبر أكبر نادٍ رياضى بالمحافظة، حيث تبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ملعبًا قانونيًّا لكرة القدم، مجهزًا بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب متنوعة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان ويضم "أهلى الأقصر" مبنى اجتماعيًّا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و"الجيم"، وملعب الخماسى، كما يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، وملاعب التنس الأرضى، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.