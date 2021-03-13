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برلمان

النائب أحمد إدريس يشيد بوطنية الكابتن محمود الخطيب وكشفه لسر إنشاء "أهلى الأقصر"

السبت 13/مارس/2021 - 03:10 م
الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب
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ماجدة بدوي
وجه النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب عن محافظة الاقصر، التحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب لحرصه على افتتاح "أهلى الأقصر" في احتفالية كبرى حضرها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى ألهم، محافظ الأقصر وأعضاء مجلس إدارة النادى، ولفيف من رموز ونجوم القلعة الحمراء والشخصيات العامة، وأيضًا سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب، وقيادات الشركة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالأقصر.

 وقال " ادريس " فى بيان له اصدره اليوم: لم أكن أتصور على الإطلاق ان يكشف الكابتن "بيبو" التفاصيل الحقيقية والسر حول فكرة انشاء اهلى الاقصر ولكن عظمة النادى الاهلى ورجاله الاوفياء والعاشقين لمصر والفانلة الحمراء جعلت الكابتن محمود الخطيب يكشف عن هذا السر والذى كان فى مكالمة تليفونية بينى وبينه اقترحت فيها عليه اهمية انشاء فرع للنادى العريق بمحافظة الاقصر ولم أكن أتصور ان يتم ذلك الامر ولكن فى مصر رجال اوفياء يحبون ويعيشون الدولة المصرية وبجميع مؤسساتها ولذلك وجدت استجابة فورية من الكابتن محمود الخطيب لتحقيق حلمى وحلم ابناء وجماهير محافظة الاقصر.

 وأكد النائب أحمد ادريس ان وجود النادى الاهلى الاقصرى داخل هذه المحافظة العالمية العريقة والسياحية والاثرية سيكون له اثاره الايجابية على دعم ومساندة قطاع السياحة المصرى بعد التداعيات السلبية الخطيرة التى تعرض لها بسبب فيروس كورونا مؤكدًا ان فكرة انشاء النادى الاهلى بالأقصر جاءت اليه على اساس ان محافظة الاقصر مظلومة فى كل مايتعلق بالأندية والمنشآت الرياضية.

 وأكد النائب أحمد ادريس ان اهلى الاقصر ليس لابناء وجماهير محافظة الاقصر وحدها ولكن سيكون متنفسًا رياضيا وجماهيريا كبيرا لجميع اهالى وجماهير وشباب مختلف محافظات صعيد مصر مقترحًا على الكابتن محمود الخطيب ان يعقد اجتماعات مجلس ادارة النادى الأهلى عدة مرات داخل مقر أهلى الاقصر مع حضور نجور وكبار الرياضيين بالنادى الاهلى الى الاقصر ايضًا وتنظيم مسابقات سنوية فى مختلف اللعبات بين النادى الاهلى وأندية الصعيد داخل أهلى الأقصر.

 تجدر الاشارة الى أن  "أهلى الأقصر" يعتبر أكبر نادٍ رياضى بالمحافظة، حيث تبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ملعبًا قانونيًّا لكرة القدم، مجهزًا بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب متنوعة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أوليمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان ويضم "أهلى الأقصر" مبنى اجتماعيًّا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و"الجيم"، وملعب الخماسى، كما يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، وملاعب التنس الأرضى، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.
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