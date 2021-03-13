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الأوقاف: عمل مشترك مع هيئة الكتاب لتدوين مؤلف يتحدث عن دور المرأة

السبت 13/مارس/2021 - 03:08 م
محمد مختار جمعة،
محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف
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إسراء صبري
قال محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إنه بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الام، نقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب لتأليف كتاب عن المرأة المصرية ودورها في الثقافة المصرية.

واسترسل مختار جمعة، خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر2": الكتاب يسمى "نساء تربعن على عرش مصر" ، منوها أن الكتاب يؤكد على أن اهتمام مصر بالمرأة ليس وليد العصر بل هو أمر متواجد منذ العديد من القرون، والآن الرئيس السيسي عمل على إعادة دور وريادة المرأة كما كان.

وأضاف:  تم إجراء عدة ندوات مع المجلس الأعلى للإعلام من ضمنها دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، منوها إلى أن هناك عمل مشترك في جنوب سيناء بمناسبة ذكرى طابا.

وأكمل: سيكون هناك 10 واعظات من أفضل الواعظات في جنوب طابا لتحدث مع نساء طابا، معقبا: الوزارة تعمل على دمج القيادات الغسلامية مع كافة الفئات الشعبية ولهذا قمنا بتدريب الأئمة في 20 جامعة مصرية.
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