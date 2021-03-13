طمع في الطاقية .. الفنان سيد بدرية يروي موقفا طريفا مع النجم جاكي شان

كشف الممثل المصري العالمي "سيد بدرية"، العديد من المواقف الطريفة التي جمعته بكبار نجوم هوليوود خلال مسيرته الفنية بأمريكا التي بدأت منذ عام ١٩٧٩.





وروى "سيد بدرية"، خلال حواره الخاص، مع موقع "صدى البلد"، أنه كان يقوم بأحد الأدوار مع الممثل جاكي شان، ورآه ينظر إلى "طاقيته" في حالة إعجاب، وكأنه يريدها، ليفهم سيد بدرية هذه النظرة ويمنح طاقيته البورسعيدية إليه كتذكار له.





وأوضح النجم العالمي "سيد بدرية"، أنه بعد منح الطاقية إلى النجم جاكي شان، قام هو الآخر بإهدائه بهدية قيمة، ردا على إعطائه طاقيته البورسعيدية الشهيرة.





وفي موقف آخر، ورط "سيد بدرية" أحد نجوم هوليوود في دفع حساب ١٢ شخصا، بعد أن لجأ إلى حيلة ذكية مع هذا النجم هي منح العاملة بالمطعم شيك بحساب ١٢ شخصا كانوا يرافقون سيد بدرية ونجوما آخرين، ليدفع هذا الشيك النجم الشهير ويواجه ورطة أمام صديقته التي كانت ترافقه فى المطعم ، بسبب المقلب الذي اعده "سيد بدرية" لهذا النجم.