يوسف الشريف يستعرض عضلاته بأداء تدريبات بدنية شاقة.. شاهد

نشر الفنان يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" عدة صور له .





وظهر يوسف الشريف، فى الصور أثناء أداءه التمارين الرياضية الشاقة، وعلق قائلًا:" كل يوم هو فرصة أخرى للحصول على طعام أقوى لتتناول طعامًا أفضل ولكي تعيش بصحة أفضل وأن تكون أفضل نسخة منك".





ويشارك يوسف الشريف هذا العام في مسلسل "كوفيد 25" المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضاني المقبل.





في سياق متصل أكدت إنجي على اقترابها من الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته، والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعفا وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



