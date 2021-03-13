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برلمان

برلماني: الدول المهاجمة لحقوق الإنسان في مصر تستمد معلوماتها من مصادر مشبوهة

السبت 13/مارس/2021 - 03:08 م
النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود
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القسم السياسي
قال النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي يهاجم حقوق الإنسان في مصر، استمد معلوماته من مؤسسات مسيسة ومصادر مشبوهة وغير موثوقة، لذلك حمل العديد من المغالطات والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الواقع.

وأضاف محمود خلال تصريحات له، أن هذه الدول تأخذ وجهة النظر التي تريدها أو تريد تصديرها للعالم عن مصر لأغراض وأجندات سياسية خبيثة، مطالبا إياهم بالنظر إلى حقوق الإنسان في بلداهم والانتهاكات التي تحدث في هذا الملف بدلا من التدخل في شئون مصر وغض النظر عن بلدانهم.

وتساءل رئيس صناعة النواب: "إذا كانت هذه الدول أو غيرها تهتم بملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في حق المواطنين، فلماذا لا تنظم زيارات إلى الدول التي تهاجمهما وتستقي المعلومات من مصادرها الرسمية أو من على أرض الواقع.. لماذا لا تستمع إلى الطرف والطرف الآخر وفي النهاية تصدر قرارها". 

وأشار محمود إلى أن هذه الدول التي تهاجم مصر أغفلت ما حققته الدولة في ملف حقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية من إنجازات انعكست على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كما أغفلت دور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب و الحفاظ على أمن وحقوق المصريين.
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