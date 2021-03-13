الأورمان توزيع 29 طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم. .

وأشار إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها .





ومن جانبه صرح عادل درغام مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة أنه تم توزيع كمية ٢٩ طن من اللحوم على الأيتام والأرامل والمطلقات والفقراء والأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظة، وذلك من خلال الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالمدن والمراكز .

ووجه محافظ البحيرة بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها وتحقيق الهدف منها فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجًا ومحدودي الدخل .

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصةً بالقرى الأكثر إحتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لمبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" .