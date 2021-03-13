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أخبار البلد

وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور

السبت 13/مارس/2021 - 03:35 م
صدى البلد
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شيماء مجدى - عدسة : ابراهيم قنديل
شهد معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان فى نسخته ال 88 خلال يومه الأول إقبالا كبيرا من قبل الزائرين، وسط تواجد أكثر من 200 عارض بالمعرض.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة ، نصائح للمواطنين الراغبين في زيارة معرض الزهور، أهمها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، مع ارتداء الكمامات  وتطبيق التباعد الاجتماعى حتى يستمر المعرض لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "القصير" خلال تصريحات له اليوم ، أن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين وأفضل صور لتقديم نباتات الزينة والزهور للمواطنين بأسعار جيدة . 

وأشار "وزير الزراعة " إلي انه تم توفير أجهزة قياس درجات الحرارة ، كما تم توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعى. 

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية وتقدم وزارة الزراعة كافة اوجه الدعم للعارضين والمشاركين بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة. 

وتعتبر حديقة الأورمان من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، حيث تم إنشاؤها فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1875 على أرض محافظة الجيزة لاستغلالها فى زراعة النباتات المختلفة حسب العائلات لخدمة العلوم المرتبطة بالنباتات سواء كانت طبية تستخدم فى تصنيع الأدوية والعقاقير أو للزينة تستخدم فى تصنيع أدوات الزينة النسائية أو العطور لذلك عن التفكير فى إقامة معرض الزهور كان أول اختياراتهم حديقة الأورمان.
وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور
وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور
وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور
وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور
وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور
وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور
وزير الزراعة يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن معرض الزهور
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