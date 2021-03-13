استمرار الامتحانات بجامعة مطروح وسط إجراءات احترازية

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020 /2021 في أسبوعها الثالث، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









واكد رئيس جامعة مطروح إن طلاب الجامعة يواصلون أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي بدأت السبت السابع والعشرين من فبراير الماضي، مشيرًا لبداية الأسبوع الثالث للامتحانات بكليات الجامعة الإحدى عشر، دون رصد أي مشكلات، حيث يسود الهدوء والانضباط والالتزام كافة اللجان.





وأشار النجار، إلى أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب،





واضاف على توظيف إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات في سهولة ويسر، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعلنة التي وضعتها الكليات وراعت فيها تقسيم الامتحانات على فترات، بهدف تقليل الكثافة والتكدس الطلابي.





وأوضح رئيس الجامعة، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة، وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.















