بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدن بالنادي الأهلى، متوجهة إلي الكونغو استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولى في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.





وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلى من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات من فرق العلاقات العامة لشركة مصر للطيران الناقل للبعثة علي رحلة خاصة تحمل رقم MS3200.





وكانت السفارة المصرية فى الكونغو، أنهت ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى استعدادا لوصولها إلى مطار الكونغو وحتى فندق الإقامة لمواجهة فيتا كلوب، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.



