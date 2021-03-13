ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور

السبت 13/مارس/2021 - 03:24 م
بعثة الأهلى تغادر
بعثة الأهلى تغادر القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدن بالنادي الأهلى، متوجهة إلي الكونغو استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولى في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الأهلى من خلال مبني الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات من فرق العلاقات العامة لشركة مصر للطيران الناقل للبعثة علي رحلة خاصة تحمل رقم MS3200. 

وكانت السفارة المصرية فى الكونغو، أنهت ترتيبات إقامة واستقبال بعثة الأهلى استعدادا لوصولها إلى مطار الكونغو وحتى فندق الإقامة لمواجهة فيتا كلوب، بحيث يكون أحد مسئولى السفارة المصرية فى استقبال البعثة الحمراء فى الكونغو، وكذلك ملعب التدريب ووسائل النقل المسئولة عن تحركات البعثة إلى ملعب التدريبات وملعب المباراة.

بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور
بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور
بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور
بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور
بعثة الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا.. شاهد

على متن أحدث طائرات مصر للطيران.. بعثة الأهلي تتوجه إلى تنزانيا.. شاهد

جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

طائرة خاصة .. العامري فاروق رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو لمواجهة فيتا كلوب

الأهلي يعلن جاهزية معلول وطاهر وأيمن أشرف لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

بالأسماء.. تعرف على تشكيل بعثة الأهلي في رحلة الكونغو استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

ترشيحاتنا

مدبولي: القاهرة التاريخية منطقة عزيزة على قلوبنا وواحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمي

حرب شوارع في مباراة الشرقية للدخان والفيوم بالقسم الثاني

البحث عن عروسة .. شاب يستعين بالشرطة للزواج

إصابات خطيرة وقنبلة حقيقية .. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وجروح يوسف عمر

فاجعة وفاة مرضي كورونا.. شاهد أردنيون يحطمون سيارة رئيس الديوان الملكي

أول فرمان من موتسيبي بشأن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021