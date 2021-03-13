روح المحبة.. قمص يتبرع بفرش مسجد في محطة مياه بسوهاج

كشف محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بسوهاج، عن تبرع قمص بفرش مسجد تابع لاحدى محطات المياه، قائلا: القمص يوسف يمكث بالقرب من محطة المياه التي نجري بها حاليا أعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه سوهاج غرب، ومن ضمن تلك الأعمال طلاء مسجد المحطة.



وقال "بدري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": القمص تبرع للمسجد بفرش ومكنسة كهربائية"، معقبا: وافقت على الفور، لأن هذه الهدية أكبر دليل على المحبة والتسامح بيننا".



وأكمل: توجهت أنا ومجموعة من المحطة لشكر القمص، مشددا على أن مثل هذه الأعمال ليست بالجديدة على المصريين.

