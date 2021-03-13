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رياضة

خلفا لـ كارتيرون.. التعاون يعلن تعيين نيستور إل مايسترو مديرا فنيا للفريق

السبت 13/مارس/2021 - 03:29 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن نادي التعاون السعودي، تعيين نيستور إل مايسترو مديرا فنيا للفريق، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل من أجل تدريب الزمالك.

وكتب التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقعت إدارة التعاون رسميا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو 38 عاما، لقيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

كان نادي التعاون السعودي أعلن، أول أمس، الخميس، فسخ التعاقد مع بارتيس كارتيرون بالتراضي، ليعود المدرب الفرنسي لقيادة الزمالك مجددا.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة.
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