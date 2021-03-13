خلفا لـ كارتيرون.. التعاون يعلن تعيين نيستور إل مايسترو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي التعاون السعودي، تعيين نيستور إل مايسترو مديرا فنيا للفريق، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل من أجل تدريب الزمالك.





وكتب التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقعت إدارة التعاون رسميا مع المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو 38 عاما، لقيادة الفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.



