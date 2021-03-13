«الروم الأرثوذكس» تتسلم قيادة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر

تسلمت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس اليوم السبت رئاسة الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، في اجتماع الأمانة العامة للمجلس بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بمنطقة الفجالة بالقاهرة.





وتسلم الأرشمندريت ذمسكينوس الأزرعي أمين كنيسة الروم الارثوذكس خدمة الأمين العام للمجلس، حسب اللوائح، من الأب بولس جرس أمين الكنيسة الكاثوليكية، بحضور ممثلين عن الكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية.





من ناحية أخرى، يستضيف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز معرض الفنان التشكيلي أشرف رؤوف إبراهيم والذى يقام بالمتحف البطريركي والبانوراما القبطية بالمركز، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس والعيد الثامن لاعتراف المجمع المقدس به قديسا.





ويفتح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أبوابه أمام الزائرين للمعرض والمتحف البطريركي الذى يضمن العديد من المقتنيات الخاصة بالقديس البابا كيرلس وقداسة البابا شنوده الثالث يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالمجان، كما يقدم المركز هدايا وشهادات تذكارية للزائرين احتفالا بالعيد الخمسين لنياحة القديس البابا كيرلس السادس.





ويوجد بالمتحف أيضا ملابس خاصة بالقديس البابا كيرلس السادس وفرن القربان التي كان يستخدمها بالطاحونة وبعض المقتنيات الشخصية لقداسته وقداسة البابا شنوده الثالث والأرشيدياكون حبيب جرجس، بالإضافة إلى الكراسي البابوية التي جلس عليها بابوات الكنيسة بدءًا من البابا يوأنس التاسع عشر وإلى البابا شنوده الثالث.





كما يمكن للزائرين زيارة مزار شهداء الكنيسة البطرسية وشهداء مصر بليبيا، إلى جانب التعرف على تاريخ الكنيسة القبطية ومشاهدة مقتنيات شخصيات تاريخية أثرت وأضافت للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى تاريخها.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت صلوات القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث يقوم بسيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة بعدد من الكنائس على مستوى الكرازة المرقسية.





يشارك في صلوات القداس الإلهي والسيامة الكهنوتية مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وعدد محدود من الشعب وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ترأس يومى الأربعاء والخميس الماضيين صلوات تقديس زيتى الميرون والغاليلاون بمشاركة الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس وذلك بدير الأنبا بيشوى بوا النطرون ، والآباء المشاركون من أعضاء المجمع المقدس، عقب إتمام صلوات تقديس زيتَي الميرون والغاليلاون.





وتعد هذه هي المرة الأربعين لإعداد وتقديس الميرون في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والثالثة في حبرية قداسة البابا تواضروس الثاني.



