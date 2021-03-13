مصممة منمنمات تصنع أكلات مصغرة من الصلصال والعلب القديمة.. شاهد

قالت دينا عقبة مصممة منمنمات، إن صناعة المصنفات ليس بالصعوبة، وتدفع للهدوء والتركيز، موضحة أن صناعتها تهدء منها وتعطيها طاقة إيجابية وتنمي خيلها.





وأضافت دينا عقبة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية " صدى البلد2 " ، أنها تهوى صناعة المصنفات منذ صغرها، من خلال تجميع العلب القديمة وصناعة مجسمات.





ولفتت "عقبة" إلى أنها خلال زيارتها لـ "تايلاند" ، جائتها فكرة صناعة مجسمات الأطعمة ، والتي توضع على الثلاجات ، وتعرف بإرتفاع ثمنها في هذه الدولة ، وقامت بتقليدها على الأكل المصري.





وأشارت إلى أنها حاولت أكثر من مرة حتى تمكنت من تنفيذ الأطباق المصرية ، بشكل محترف، معقبة: "بستخدم كل حاجة قديمة وعجين الصلصال".







