شاهد .. ملك أحمد زاهر بصحبة والدها وشقيقتها ليلى

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر يقوم ببطولة فيلم جديد بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى.





وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاح عظيم، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وكان من تاليف وحوار محمد مهران، واخراج محمد عبد السلام، واشرف على التأليف والاخراج محمد سامي.