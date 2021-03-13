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برلمان

نائب رئيس مستقبل وطن: تراجع البطالة والتضخم وراء إشادة المؤسسات الدولية بالسياسيات المصرية

السبت 13/مارس/2021 - 04:15 م
الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
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فريدة محمد
قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد حالة من الاستقرار مقارنةً بالدول الأخرى، والتي ‏أسهمت في النهاية لتحقيق معدلات نمو إيجابية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة، وتراجع نسب التضخم، وترتب على تلك الإستراتيجية ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.201 مليار دولار، في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعاصرها العالم جراء انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف منظور، في بيان، أن أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية أجمعت على أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأشد من نوعها من بين ‏الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، جراء أزمة كورونا، وقدّرت الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي‏ نحو 11 تريليون دولار، ألا أن مصر من الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم تداعيات الجائحة، مُشيرًا إلى أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا، والتي أثرت على معظم دول العالم.

 

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن ارتفاع معدلات النمو وزيادة الاحتياطي الأجنبي لـ 40.201 مليار دولار وتراجع البطالة والتضخم جعلت جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تشيد بالسياسيات الاقتصادية الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن بلغ صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2021 مقابل نحو 40.101 مليار دولار، في نهاية شهر يناير 2021 بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار، وكذلك واصل معدل البطالة انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021.
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