ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكثيف حملات إزالة الإعلانات وإشغالات الطريق المخالفة بمرسى مطروح

السبت 13/مارس/2021 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن إزالة اإشغالات الطريق للمحال التجارية المخالفة بعلم الروم وزاهر جلال وشوارع عمر المختار وليبيا من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص وشرطة المرافق طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .  



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم ازالة الإعلانات المخالفة بأعمدة الإنارة وإزالة الحواجز للمحال التجارية بعلم الروم وشوارع وسط المدينة.
  
وأضاف  أن التحفظ علي معدات وأدوات بناء لعقار يقوم بإشغال الطريق بوضع مواد البناء بشارع مدرسة تحفيظ القرآن أول علم الروم وتم تحرير مخالفة اشغال طريق . 

وشدد جاب الله علي استمرار الدفع بحملات مكبرة علي مدار اليوم لرفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية .

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود مدينة مرسي مطروح لمواجهة فيروس كورونا

تشميع 50 مقهى ومطعماً وورشاً حرفية غير ملتزمة بمواعيد الغلق في الجيزة.. شاهد

بالصور.. استمرار تمهيد الشوارع والمناطق الصحراوية بالجليدر بمطروح

تمهيد الطرق الترابية والصحراوية لمواجهة الأمطار بمطروح

تركيب 500 غطاء لأعمدة الإنارة ورفع 460 طن قمامة بمدينة مرسى مطروح

"بسمتها عيد".. معرض لبيع منتجات الشباب بمناسبة عيد الأم بمطروح

ترشيحاتنا

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

بسبب تويتة رامي عباس.. نجوم ليفربول يسخرون من محمد صلاح

رغم التعنت الإثيوبي.. متخصصة تكشف السيناريو الأقرب لحل أزمة سد النهضة

الاهلي ينعى والد جوهر نبيل

موجز السوشيال.. رد فعل غريب من ياسمين صبري بعد لقائها الهضبة.. وخالد الغندور للزملكاوية الغاضبين: مش وقت قلة أدب

لبنى ونس والدة عمر يوسف: هذه آخر تطورات حالة نجلى الصحية ومحمد رمضان لم يتواصل معنا.. خاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021