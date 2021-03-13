تكثيف حملات إزالة الإعلانات وإشغالات الطريق المخالفة بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ، عن إزالة اإشغالات الطريق للمحال التجارية المخالفة بعلم الروم وزاهر جلال وشوارع عمر المختار وليبيا من خلال الحملة المكبرة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص وشرطة المرافق طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .









وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم ازالة الإعلانات المخالفة بأعمدة الإنارة وإزالة الحواجز للمحال التجارية بعلم الروم وشوارع وسط المدينة.

وأضاف أن التحفظ علي معدات وأدوات بناء لعقار يقوم بإشغال الطريق بوضع مواد البناء بشارع مدرسة تحفيظ القرآن أول علم الروم وتم تحرير مخالفة اشغال طريق .





وشدد جاب الله علي استمرار الدفع بحملات مكبرة علي مدار اليوم لرفع والتحفظ علي كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية .





وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة علي المحال المخالفة .



