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محافظات

طرح 25 وحدة سكنية بدمياط بالمزاد العلنى

السبت 13/مارس/2021 - 03:48 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أعلن ديوان عام محافظة دمياط ، في بيان صادر عنه اليوم ، عن طرح ٢٥ وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى للبيع بمدينتى دمياط وميت أبو غالب.

وأضاف البيان الى انه سيقام مزاد علنى لبيع تلك الوحدات السكنية وذلك بالمزاد العلنى المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

جاء في البيان ان المزاد يبدا فعالياته فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، على أن يتم تكرار جلسة المزاد يوم الثلاثاء التالى لعدد جلسة واحدة بعد جلسة المزاد الأولى..

وأشار البيان الى ان كراسة الشروط والمواصفات، موجودة بإدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة نظير مبلغ قدره ٢٩٩ لكل كراسة على حده.

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