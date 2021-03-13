المطران شيحان يتفقد معالم دمياط التاريخية ويزور مسجد عمرو بن العاص الأثري

قام المطران جورج شيحان رئيس اساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر بجولة داخل محافظة دمياط في إطار حرصه على زيارة المعالم التاريخية والاثرية القديمة لمصر، وآثار الموارنة فيها.





وتفقد المطران خلال الجولة بعض الأماكن الأثرية والدينية المسيحية والإسلامية داخل مدينة دمياط، والتي كانت أول مدينة يؤسس بها الموارنة كنيسة لهم داخل مصر وإفريقيا عام 1745، وعرفت باسم كنيسة البارجة.





وبدأ المطران جولته داخل المحافظة بزيارة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وكنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والجامع الجديد، وجامع عمرو بن العاص أقدم المساجد الأثرية في المدينة.





رافق المطران جورج شيحان في الزيارة جورج ضرغام، الامين العام للمركز الماروني اللبناني للثفافة والإعلام بالقاهرة، والأب بندليمون راعي كنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الارثوذكس ، والأخت ماري فرانسواز مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية والممثل القانوني لها، وعدد من راهبات يسوع ومريم القبطيات.





من ناحية أخرى، يستضيف المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز معرض الفنان التشكيلي أشرف رؤوف إبراهيم والذى يقام بالمتحف البطريركي والبانوراما القبطية بالمركز، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس السادس والعيد الثامن لاعتراف المجمع المقدس به قديسا.





ويفتح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أبوابه أمام الزائرين للمعرض والمتحف البطريركي الذى يضمن العديد من المقتنيات الخاصة بالقديس البابا كيرلس وقداسة البابا شنوده الثالث يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بالمجان، كما يقدم المركز هدايا وشهادات تذكارية للزائرين احتفالا بالعيد الخمسين لنياحة القديس البابا كيرلس السادس.





ويوجد بالمتحف أيضا ملابس خاصة بالقديس البابا كيرلس السادس وفرن القربان التي كان يستخدمها بالطاحونة وبعض المقتنيات الشخصية لقداسته وقداسة البابا شنوده الثالث والأرشيدياكون حبيب جرجس، بالإضافة إلى الكراسي البابوية التي جلس عليها بابوات الكنيسة بدءًا من البابا يوأنس التاسع عشر وإلى البابا شنوده الثالث.





كما يمكن للزائرين زيارة مزار شهداء الكنيسة البطرسية وشهداء مصر بليبيا، إلى جانب التعرف على تاريخ الكنيسة القبطية ومشاهدة مقتنيات شخصيات تاريخية أثرت وأضافت للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى تاريخها.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت صلوات القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث يقوم بسيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة بعدد من الكنائس على مستوى الكرازة المرقسية.