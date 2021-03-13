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أخبار العالم

العراق وعمان يبحثان الأوضاع الإقليمية وتعزيز استقرار وأمن المنطقة

السبت 13/مارس/2021 - 03:52 م
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع سفير سلطنة عُمان لدى بغداد حامد بن عقيل عبدروس، الأوضاع الإقليمية وتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية وفقا للسومرية نيوز، إن" الكاظمي استقبل اليوم السبت، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس. حيث نقل عبدروس الى الكاظمي، تحيات السلطان هيثم بن طارق آل سعيد".

وبحث اللقاء "جملة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة".

واكد الكاظمي، ان "العراق يسعى لتوطيد علاقاته مع سلطنة عمان ، وان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
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