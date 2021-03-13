ارتفاع وفيات انقطاع الأكسجين عن مستشفى بالأردن إلى 7 حالات

أعلن الطب الشرعي في الأردن، اليوم السبت، ارتفاع أعداد ضحايا انقطاع الاكسجين عن مستشفى إلى 7 حالات وفاة.





ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الإعلام الأردني، علي العايد، اليوم السبت، وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا داخل مستشفى السلط، وذلك عقب نقص الأكسجين.





وقال وزير الإعلام الأردني في تصريحات إلى سكاي نيوز عربية إن السلطات القضائية تقوم بتحقيق مستقل للوقوف على أسباب الحادث.





وأفاد الوزير بأنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في كافة مستشفيات الأردن، وذلك لمواجهة الأمر.



