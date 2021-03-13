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أخبار العالم

ارتفاع وفيات انقطاع الأكسجين عن مستشفى بالأردن إلى 7 حالات

السبت 13/مارس/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الطب الشرعي في الأردن، اليوم السبت، ارتفاع أعداد ضحايا انقطاع الاكسجين عن مستشفى إلى 7 حالات وفاة. 

ومن ناحية أخرى، أعلن وزير الإعلام الأردني، علي العايد، اليوم السبت، وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا داخل مستشفى السلط، وذلك عقب نقص الأكسجين. 

وقال وزير الإعلام الأردني في تصريحات إلى سكاي نيوز عربية إن السلطات القضائية تقوم بتحقيق مستقل للوقوف على أسباب الحادث. 

وأفاد الوزير بأنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في كافة مستشفيات الأردن، وذلك لمواجهة الأمر. 

فيما أعلن البرلمان الأردني عن عقد جلسة طارئة غدا الأحد لمناقشة أحداث مستشفى السلط. 
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