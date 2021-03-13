دمياط تستعد لتنظيم معرض الأثاث "THE EGYPTIAN BRAND" بأسيوط





تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات لمعرض الأثاث الدمياطى "THE EGYPTIAN BRAND" الذى ستنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في أسيوط فى الفترة من ١٨مارس الجارى وحتى الأول من إبريل المقبل ، وذلك بالتعاون مع مدينة دمياط للأثاث و الغرفة التجارية بدمياط والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث الدمياطى.





وأوضحت "المحافظ" أن ذلك المعرض يأتى استكمالا لسلسلة التعاون بين المحافظة والوزارة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطى.





وأشارت الى أنه تم افتتاح معرض الأثاث الدمياطى في المنيا نوفمبر الماضي، والذى حقق إقبالا واسعا و حجم مبيعات كبيرا.





كما أكدت "محافظ دمياط" أن أعمال الاستعداد تجرى على قدم وساق لتحقيق الهدف المنشود من إقامته.





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