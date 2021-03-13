ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

دمياط تستعد لتنظيم معرض الأثاث "THE EGYPTIAN BRAND" بأسيوط

السبت 13/مارس/2021 - 04:35 م
معرض الأثاث
معرض الأثاث
Advertisements
زينب الزغبي

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر الاستعدادات لمعرض الأثاث الدمياطى  "THE EGYPTIAN BRAND" الذى ستنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في أسيوط فى الفترة من ١٨مارس الجارى وحتى الأول من إبريل المقبل ، وذلك بالتعاون مع مدينة دمياط للأثاث و الغرفة التجارية بدمياط والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث الدمياطى.

وأوضحت "المحافظ" أن ذلك المعرض يأتى استكمالا لسلسلة التعاون بين المحافظة والوزارة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطى.

وأشارت الى أنه تم افتتاح معرض الأثاث الدمياطى في المنيا نوفمبر الماضي، والذى حقق إقبالا واسعا و حجم مبيعات كبيرا.

 كما أكدت "محافظ دمياط" أن أعمال الاستعداد تجرى على قدم وساق  لتحقيق الهدف المنشود من إقامته.

اقرأ أيضا:

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فتح آفاق تسويقية جديدة لمدينة الأثاث بدمياط

محافظ دمياط: اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا

محافظ دمياط تبحث مع سفير الفلبين سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك

انطلاق معرض الأثاث الدمياطى بمحافظة أسيوط

ترشيحاتنا

رغم التعنت الإثيوبي.. متخصصة تكشف السيناريو الأقرب لحل أزمة سد النهضة

كاذبة.. صحيفة بريطانية تفضح ادعاءات ميجان ماركل

الأرصاد: فصل الشتاء ينتهي رسيما في هذا الموعد ..فيديو

قصة سجن وفاء مكي 10 سنوات.. ماذا فعلت مُهجة في خادمتها؟

هنعيش الأربعة فصول في يوم .. الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء

تحقيقات موسعة في اتهام سائق باغتصاب أطفاله الثلاثة بأبو النمرس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

سوء أدب مع الميت.. تطبيق تحريك الصور التكنولوجيا المحرمة شرعًا

فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021